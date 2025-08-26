Dieser Kettelreißer (24) überfiel sogar Mutter mit Kinderwagen

Als der Serien-Räuber geschnappt wurde, hatte er an diesem Tag bereits zweimal zugeschlagen und zwei Frauen auf offener Straße beraubt. Danach wollte er mit einem Linienbus flüchten, wurde aber gefasst. Die Polizei befürchtet, dass es noch viel mehr Opfer gibt.

Wien. Wie berichtet, kam es Anfang August zu mehreren Rauben von Halsketten auf offener Straße. Ein festgenommener 24-jähriger Kroate soll für drei bekannte und möglicherweise auch weitere Fälle verantwortlich sein. Bei der Festnahme am 5.8.2025 wurden nämlich weitere Preziosen, die nicht ihm gehören, bei dem Tatverdächtigen vorgefunden. Ein Opfer befand sich gerade mit ihrem Kind im Kinderwagen auf dem Gehsteig, als sich der Ketterlreißer von hinten näherte.

Kurz darauf - am selben Tag hatte er auch eine 87-Jährige überfallen - wurde er von Streifenkräften angehalten und nach einem Fluchtversuch mit dem 69A (nach dem Aussteigen aus dem Bus versteckte er sich in einem Baucontainer) festgenommen. Seitdem laufen umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Mitte.

Das Landeskriminalamt ersucht daher neuerlich über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung des Bildes des Tatverdächtigen sowie der bei ihm aufgefundenen und nicht zuordenbaren Halsketten sowie Schmuckstücke. Mögliche Opfer weiterer derartiger Raubdelikte oder Personen, die sachdienliche Hinweise (auch anonym) geben können, werden gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43224 oder 01-31310-43800 in Verbindung zu setzen.

Es gilt die Unschuldsvermutung.