Impfstraßen-Mitarbeiter spielen aus Langeweile Computer

Aufgrund der Impf-Flaute ist wenig los in den Impfstraßen.

Wien. Derzeit steigen die Corona-Zahlen rasant an: Umso fataler, dass nach wie vor eine Impf-Flaute herrscht. In den Impfstraßen fehlen ausreichend Impfwillige – für die Mitarbeiter in den Teststraßen bedeutet das oft einen Leerlauf, den sie mit kreativen Mitteln überbrücken, wie ein Video zeigt.

Der Clip, der in den sozialen Medien kursiert zeigt Angestellte der Stadt Wien, wie sie gemeinsam ein PC-Spiel zocken um sich die Zeit zu vertreiben. Die beiden spielen das Multiplayer-Game "Fire Boy and Water Girl". So verbringen die beiden den Leerlauf bei der Arbeit.

Corona-Schutzimpfung verläuft schleppend

Die Corona-Schutzimpfung, die gegen einen schweren Verlauf schützt, verläuft in Österreich weiterhin sehr schleppend. 13.404 Impfungen sind am Donnerstag durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5.879.490 Menschen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 65,8 Prozent der Bevölkerung. Genau 5.583.040 Menschen und somit 62,5 Prozent der Österreicher sind vollständig geimpft.