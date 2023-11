× Interspar-Einkaufszentrum in Ottakring erstrahlt in neuem Glanz

Pures Shopping-Vergnügen: Darauf können sich die Kundinnen und Kunden des modernisierten Spar-Einkaufszentrum ab sofort freuen.

In der Sandleitengasse 41 finden Kundinnen und Kunden im modernisierten Interspar-Hypermarkt auf 3.550 Quadratmetern 50.000 Produkte (davon 20.000 Lebensmittel) für das tägliche Leben. Es beinhaltet auch ein riesiges Angebot an Non-Food Produkten für die Küche, ebenso wie Spielwaren sowie Haushalts- und Elektrogeräte. Das Sortiment wurde neu angeordnet. So wurden beispielsweise die 470 regionalen Produkte von 100 Lieferanten aus dem Zentralraum Wien in einem eigenen Bereich ausgestellt. Sie sind mit dem Herzapfel-Symbol gekennzeichnet.

Das Team freut sich zusammen mit Interspar Österreich Geschäftsführer Johannes Holzleitner (3.v.l.), Interspar-Regionaldirektorin Renate Rödig (3.v.r.) und Sandleitengasse-Geschäftsleiter Christian Krammer (r.).

Regionalität

Gleich im Entrée befindet sich der Frische-Marktplatz (Obst und Gemüse) mit der Sonderplatzierung von saisonalen heimischen Produkten. In diesem Bereich duftet es auch herrlich nach frisch gebackenem Brot und Gebäck. Gegenüber findet man die „modernste Fischabteilung Österreichs mit uniquer Logistik“, laut Johannes Holzleitner, Geschäftsführer von Interspar Österreich. Neben den Meeresfischen gibt es immer ein Angebot an Fischen aus heimischer Teichwirtschaft. Und am Ende des Marktplatzes wurde die Fleischabteilung angesiedelt. Zu den Highlights zählt hier das Angebot von Dry Aged Rindfleisch.

Gelebte Nachhaltigkeit und Wirtschaftsmotor

Kulinarischerer Treffpunkt nach dem Einkauf ist das Interspar-Restaurant mit neuer Sonnenterrasse. Besonders stolz ist man bei Interspar auf das installierte Grätzlfenster, welches in Zusammenarbeit mit Schulen und lokalen Künstlern bespielt wird. Interspar reagiert auch auf die sich ändernde Mobilität. Die Fahrradständer sind überdacht, die Parkgarage verfügt über fünf E-Ladeplätze. In den Fokus rückt auch die Nachhaltigkeit: Der Hypermarkt wurde auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt.

An der Außenfassade des Interspar-Einkaufszentrums wurde ein Grätzlfenster installiert.

Das Interspar-Einkaufszentrum mit den Shop-Partnern wie drogerie markt, Ruefa Reisebüro, Pearl Optik oder Deichmann beschäftigt 192 Mitarbeiter, davon 127 bei Interspar – sieben weitere werden noch gesucht.