Jagd auf den Obdachlosen-Killer - das sind die Opfer

Der Serien-Killer von Wien, der zwei Obdachlose getötet und eine Frau schwer verletzt hat, ging noch feiger vor als bisher bekannt war: Alle Opfer übernachteten in Schlafsäcken, als der Täter erbarmungslos zustach. Auf Videos ist jetzt ein Verdächtiger zu sehen - es gibt erste Hinweise auf ihn.

Wien. Am Mittwoch überraschte die Polizei, mehrere Wochen nach dem letzten tödlichen Angriff am Hernalser Gürtel mit der Veröffentlichung mehrerer Sequenzen aus Überwachungsvideos in zeitlicher und räumlicher Nähe zum dritten Tatort am 9. August um 2 Uhr früh, wo ein 56 jähriger Obdachloser (siehe Foto oben rechts) brutal angegriffen wurde. Der Mann befand sich im Freien unter den Stadtbahnbögen in seinem Schlafsack, wo er wie aus dem Nichts von dem Angreifer mit einem Messer attackiert wurde. Er erlitt mehrere Stiche - unter anderem in die Halsschlagader. Zwar konnte sich das Opfer noch zur Fahrbahn schleppen, wo ein Passantenpärchen helfen wollte, doch dann brach er zusammen. Der Unterstandslose kam ins Spital, wurde zweimal operiert, war aber bereits hirntot. Er starb 4 Tage später im Krankenhaus.

Spuren zu konkreten Personen

Der Verdacht ist groß, dass ein auffällig großer, rachitisch schlanker junger Mann, der durch die Überwachungsbilder mit einem ganz eigen anmutendem Gang richtiggehend stapft, wenn nicht ein wichtiger Zeuge, sondern sogar die Täter sein könnte. Nach Veröffentlichung in den Medien, vor allem aber nach der Ausstrahlung in "Fahndung Österreich" auf Servus TV, bestätigte noch in der TV-Sendung ein Polizeisprecher, dass sich mehrerer Hinweise - auch auf konkrete Personen - ergeben hätten. Dass sich der Gesuchte in den Videos ständig an die Nase greift, passt zu dem Anrufer, der einen Drogenjunkie erkannt haben will, ein anderer legte die Spur zu einem bisher unbekannten bzw. nicht öffentlich kommunizierten Messerangriff auf ein Oberdachlosen in Meidling, der von einer Gestalt, die dem Gesuchten ähnelt, in den Oberschenkel gestochen worden wäre.

Ob der entscheidende Hinweis bereits eingelangt ist, kann noch nicht gesagt, es sei aber daran erinnert, dass zur Ausforschung der Täterschaft vom Verein der Freunde der Wiener Polizei ein Geldbetrag in der Höhe von € 10.000, - ausgelobt wurde. Hinweise unter Telefonnummer 01 31310 33800 oder schriftlich an die Maildadresse Hinweise-obdachlose@polizei.gv.at

Video zum Thema: Obdachlosen-Morde: Dieser Mann wird gesucht

Pure Lust am Töten

Es ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit, bis der Killer endlich gefasst wird. Eins steht jedenfalls fest: Er hat aus reinen Lust am Töten gemordet hat, n keinem Tatort, weder am Treppelweg an der Donau noch in der Venediger Au, noch am Gürtel wurde etwas geraubt, die Opfer wurden im Schlaf hinterrücks angegriffen, die 51-Jährige Slowakin, die beim Praterstern in ihrem Schlafsack lag, wachte auf und dachte sie würde verprügelt, bis sie die in Einstiche (unter anderem in die Leber) realisierte. Besonders traurig: Das erste Opfer (Foto oben links), ein 55-Jähriger Ungar, war psychische krank und konnte in keinen geschlossenen Räumen übernachten: Er lag auf einer Parkbank, die hernach blutgetränkt war.