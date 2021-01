Jugendlicher über Fenster aus Feuer-Wohnung gerettet

Montagmittag brach in einer Wohnung in Wien-Döbling ein Brand aus. Ein Jugendlicher wurde über ein Fenster gerettet.

Wien. Dramatische Szenen spielten sich um etwa 11.20 Uhr in der Gunoldstraße, Ecke Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling ab. In einer Wohnung brach ein Feuer aus und die Einsatzkräfte retteten einen Jugendlichen mit einer Drehleiter vor den Flammen.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Die Brandbekämpfung lief unter Atemschutz, so Feuerwehrsprecher Lukas Schauer.

Mehr dazu in Kürze ...