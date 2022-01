Ein schwerer sexueller Übergriff unter Kollegen beschäftigt zurzeit die Wiener Polizei.

Wien. Ereignet haben soll sich der Vorfall bereits in der Nacht auf Samstag, den 15. Jänner – und zwar in ­einer Wohnung im 16. Bezirk in einem ausschließlich von Polizisten bewohnten Wohnblock.





Die ganze Story lesen Sie HIER mit Ihrem oe24plus-Abo!