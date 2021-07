Juwelier-Raub: Fahndung nach Täter mit Fischermütze

Mann sprach Wiener Dialekt und hatte ungepflegte Hände -

Die Wiener Polizei sucht nach einem Räuber, der Freitagnachmittag in Ottakring einen Juwelier überfallen hat. Der Mann, der eine Fischermütze am Kopf getragen hat und mit einer dunklen Gesichtsmaske maskiert war, kam in das Geschäft und bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole. Mit Schmuck im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags trat er die Flucht Richtung Kongresspark an. Seither fehlt von dem Mann jede Spur, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der Angestellte wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Zum Tatzeitpunkt waren zudem eine Kundin und zwei weitere Angestellte im Geschäft. Die Wiener Polizei startet nun einen Zeugenaufruf. Alle Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden ersucht, sich beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 zu melden. Der Verdächtige ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, sehr schlank und hat ungepflegte Hände. Er war mit einer dunklen Cargohose und dunklen Sonnenbrillen bekleidet. Er sprach Wiener Dialekt.