× Kahlenberg: Erster Blick auf neue Seilbahn

1.800 Touristen pro Stunde per Seilbahn statt in Bus &Pkw auf den Berg.

Dieses Njet von Verkehrsministerin Leonore Gewessler hat nicht lange gehalten: 2020 verweigerte sie der Seilbahn auf den Kahlenberg die Konzession, der Bundesverwaltungsgerichtshof hob den Spruch 2022 auf, jetzt wird es ernst.

© ZOOMVP ×

Die 70 Mio. Euro teure Seilbahn -in 20 Minuten schafft sie die 5,6 km von den Gleisen der U4 in Heiligenstadt über die Donauinsel-Nord/Jedlesee und Strebersdorf auf den Kahlenberg -wird in die Genehmigungsverfahren geschickt. Und sie soll, so unabhängige Gutachter, sogar ein Öko-Projekt werden.

© APA/ZOOMVP/GENIAL TOURISMUS- & PROJEKTENTWICKLUNG GMBH ×

Mit grünem Strom und einem halbierten Pkw-und CO2 Aufkommen am Kahlenberg. Es soll durch die Begrünung des Dachs auf der Bergstation am bisherigen Parkplatz -ein Schandf leck und Treffpunkt der Drifter-Szene - mehr Boden begrünt sein als bisher. Die 115 Zehnerkabinen brauchen am Berg nur drei Stützen, die umstrittene Station Kahlenbergdorf kommt nicht.