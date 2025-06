Leichenfund in Wiener Keller - Fremdverschulden vom Tisch.

Nach dem Fund einer Männerleiche im Keller eines Hauses in der Spiegelgasse in der Wiener Innenstadt im Zuge eines Brandes in der Nacht auf den 29. April kann Fremdverschulden nun ausgeschlossen werden. Wie eine Polizeisprecherin der APA sagte, sei jedoch noch immer das Ergebnis des Brandgutachtens ausständig. Eine Obduktion hatte damals ergeben, dass der Mann aufgrund einer Rauchgasvergiftung verstarb. Das Landeskriminalamt ermittelt.