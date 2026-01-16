Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
"Hinauskärchern": das Wort zum brutalen GR-Wahlkampf in St. Pölten
© FPÖ Wien

Harte Bandagen

"Hinauskärchern": das Wort zum brutalen GR-Wahlkampf in St. Pölten

16.01.26, 12:18 | Aktualisiert: 16.01.26, 15:11
Teilen

Schon in den letzten Tagen konnten St. Pöltnerinnen und St. Pöltner sich überzeugen: der Wahlkampf in ihrer Stadt wird immer brutaler. Am 25. Jänner wählt die Landeshauptstadt den künftigen Gemeinderat. Ein neuer Tiefpunkt ist mit der "Schlacht zwischen SPÖ und FPÖ" erreicht. Was kommt noch?

Im Image-Video des St. Pöltener FPÖ-Bürgermeister-Kandidaten Martin Antauer wird der Bahnhof als Kriminalitäts-Brennpunkt dargestellt. Die Rede ist immer wieder von "Banden", von "Tschetschenen" ist in der Bevölkerung von St. Pölten immer wieder die Rede. Dass der Bahnhof, wie in vielen österreichischen Städten auch, ein Hort krimineller Auswüchse ist, wollen in freilich einige nicht wahrhaben.

Konkret ist das Aufreger-Thema dieses Wahlkampfes das "Kärchern": In einem Wahlkampf-Video präsentiert sich Antauer volksnah und lösungsorientiert bei Problemen in St. Pölten. Dann kommt der Satz, der die SPÖ so aufregt: "Wir kärchern die Kriminalität aus unseren Straßen." Dazu werden zwei Jugendliche von hinten gezeigt, die über die Straße zum Bahnhof in St. Pölten gehen, um symbolisch auf die Ausländer-Kriminalität in diesem Gebiet aufmerksam zu machen. Und hier findet sich der Link dazu: www.youtube.com/watch?v=xzroSxt5G0k  

Geschmacklose Reaktion

Darauf tauchte- wohl von der „SPÖ Community Basis“ initiiert - in den sozialen Medien ein geschmackloses Bild auf, darauf ist zu lesen: "Wir kärchern Martin Antauer von der FPÖ aus unserem St. Pölten."  Auf dem Sujet ist eine Karikatur des FPÖ-Manns zu sehen der gerade mit Wasser angestrahlt wird.

© zVg

Antauer: "Unsere Stadt. Unsere Regeln."

Darauf angesprochen, reagierte FPÖ-Bürgermeister-Kandidat Martin Antauer folgendermaßen: "Ich stehe dazu. Kriminelle Ausländer haben in unserer Stadt nichts verloren. Unsere Stadt, unsere Regeln."

Auch Kritik von den NEOS

Doch die Situation am Bahnhof von St. Pölten wird nicht nur von der FPÖ, sondern auch von den NEOS thematisiert. Trotz regelmäßiger Polizeipräsenz komme es immer wieder zu konfliktreichen Situationen, heißt es in einer entsprechenden Aussendung. Bestimmte Bereiche, etwa der Durchgang hinter dem Bahnhof, würden insbesondere nachts gemieden. "Der Bahnhofsvorplatz in St. Pölten wird zunehmend zum sozialen Brennpunkt der Stadt." Alkohol- und Drogenmissbrauch durch einzelne Gruppen, verdreckte Sitzgelegenheiten sowie immer wieder auftretende Pöbeleien, seien das Problem, erklärt NEOS-Spitzenkandidat Bernd Pinzer, der abschließt mit den Worten: "Wer hier ankommt möchte schnell weiter. Die Visitenkarte einer Landeshauptstadt sieht anders aus.“ Gefordert seien etwa auch mobile Sozialarbeiterteams. Entscheidend sei darüber hinaus eine koordinierte Zusammenarbeit von Stadt, ÖBB, Polizei und Sozialorganisationen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden