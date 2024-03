Klima-Aktivisten legen Verkehr in Wiener City lahm

Wien. Am Mittwochabend zog ein Demonstrationszug über den Wiener Ring und legte den Verkehr in der City lahm. Um 19 Uhr befanden sich Teilnehmer bereits bei der Schüttelstraße, wo es Richtung Zentrum zwischen Rotundenbrücke und Franzensbrücke Stau gab. Auch auf dem Franz-Josefs-Kai Richtung Urania zwischen Rossauer Lände und Julius-Raab-Platz kam es zu Zeitverzögerungen.

Das Bündnis "Block Gas Alliance" postete Fotos von der Klima-Demo gegen die Europäische Gaskonferenz (EGC), die noch vor dem Start wegen Sicherheitsbedenken verschoben wurde. So gab es trotz Verschiebung der Konferenz schon am Montag erste Protestaktionen. Auch die heutige Kundgebung richtete sich gegen die EGC.

"Block Gas Alliance" fordert laut Tweet "ein gerechtes und erneuerbares Energiesystem im Eigentum der Bürger". Sie wollen "den fossilen Kapitalismus beenden".

The demonstration starts loud and determined. Angry speeches, creative chants, inflatable pipelines; everything but the #EGC is in place.



We demand a just and renewable energy system owned by the people! Join us to end fossil capitalism! ???? #blockgas pic.twitter.com/Ior4wV6ijE