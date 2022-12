Klima-Attacke auf Wirtschaftskammer: Eingang grün beschmiert

Aktivisten der Umweltorganisation ''Extinction Rebellion'' haben am Montagnachmittag den Eingangsbereich der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) in Wien-Wieden mit grüner Farbe bemalt.

Mit dieser "Hilfsaktion" wolle man der WKO "in weihnachtlichem Geist" beim "Greenwashing" helfen, "weil ihre eigenen Unternehmungen auf diesem Gebiet so unglaubwürdig" seien, hieß es in einer Aussendung.

Österreichs Wirtschaft gehöre zu den klimaschädlichsten auf der ganzen Welt, so die Teilnehmenden unter Berufung auf die Evaluierung des Sustainable Index, wonach Österreich aktuell auf dem 155. von 165 Plätzen liege. "Die Wirtschaftskammer stellt sich seit jeher einer wirksamen und sozial gerechten Klimapolitik in den Weg. Gleichzeitig tut sie alles, um sich einen grünen Anstrich zu geben, wie jüngst mit ihrer 'Klimakonferenz' im November. Dieses Greenwashing ist deswegen so gefährlich, weil nicht nur nichts getan wird, sondern eine Illusion des Handelns erzeugt wird, die eine existenzbedrohende Lüge für uns alle ist", kritisierte eine Aktivistin. "Extinction Rebellion" kündigte weitere "Greenwashing-Aktionen" an.