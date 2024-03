Klima-Kleber besprühen Wirtschaftsuni mit Farbe

Klima-Kleber haben am Mittwoch die Wirtschaftsuniversität mit oranger Farbe besprüht.

Kurz vor 13:00 haben sich Aktivisten der "Letzten Generation Österreich" vor der WU in Wien versammelt und besprühten anschließend den Eingangsbereich der Universität. Zwei Aktivisten der "Letzten Generation" warnen bei der Aktion dabei und richteten sich mit einem Appell an die Studierenden, "sich gegen den tödlichen Kurs der Bundesregierung zur Wehr zu setzen".

© Letzte Generation Österreich ×

Einer der Aktivisten, Jakob Scheib, sagt zur Aktion: "Gerade wir Studierenden müssen Bescheid wissen, was durch die Klimakatastrophe auf uns zukommt. Es ist höchste Zeit, gegen die unfassbare Verantwortungslosigkeit der Bundesregierung aufzustehen.” Scheib betont: “Die Lösungen liegen längst auf dem Tisch. Der Klima-Rat hat 93 sozial gerechte und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen ausgearbeitet.

Gewessler schweigt laut Aktivisten zu Klima-Rat

Mit der Farb-Aktion wollen die Aktivisten auf den Klima-Rat aufmerksam machen, der in einem Endbericht 93 Maßnahmen ausgearbeitet hat und anschließend an Ministerin Leonore Gewessler übergeben wurde. Seitdem schweigt die Ministerin laut der "Letzten Generation" zum Thema Klima-Rat . Erst am Dienstag haben die Klima-Kleber vor der Uni in Graz demonstriert.