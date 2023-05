Aktivisten der Letzten Generation picken auch am Donnerstag wieder.

Die Protestwelle der Letzten Generation hält auch am heutigen Donnerstag an: Auf der Schüttelstraße, der Donaukanal-Straße und am Mariahilfer Gürtel haben Klima-Kleber erneut den Verkehr blockiert.

????️???? Auch heute bringen wir den fossilen Alltag zum Stillstehen



Auf der Schüttelstraße, beim Donaukanal und am Gürtel haben sich Menschen erneut dem fossilen Weiter-so in den Weg gesetzt.



Die #Erderhitzung gefährdet heute schon den sozialen Frieden.#LetzteGeneration pic.twitter.com/AMLuqWlTmK — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) May 11, 2023

Weitere Infos folgen