Erst nach Intervention der Polizei machten die Klima-Aktivisten die Fahrbahn für das Rettungsfahrzeug frei, berichtet die LPD Wien.

Wien. Mittwochfrüh gab es gleich zwei Klima-Blockade-Aktionen in Wien: Am Praterstern und am Verteilerkreis sammelten sich mehrere Aktivisten, um den Verkehr zu blockieren. Teilweise klebten sich die Teilnehmer mit der Hand an die Fahrbahn. Die Polizei löste die angeklebten Personen mit einem speziellen Mittel von der Straße. Nach dem Einschreiten der Polizei konnte der Verkehr teilweise nach wenigen Minuten und nach rund 45 Minuten wieder komplett fließen.

Klima-Kleber blockierten Rettungsauto: Anzeigen

Bei der Blockade am Verteilerkreis machten Klima-Aktivisten einem Rettungsfahrzeug (Einsatzfahrt zu einer Reanimation) erst nach Intervention der Polizei die Fahrbahn frei, wie die LPD Wien in einer Aussendung berichtet. Die Aktivisten wurden diesbezüglich gemäß dem Strafagesetzbuch (§89) und der Straßenverkehrsordnung (§26 Abs. 5) angezeigt.

Vor dem Eintreffen sollen einige Passanten gewalttätig gegenüber Aktivisten geworden sein und diese bedroht haben. Es wird gegen vorerst unbekannte Personen ermittelt, so die Polizei.