Klima-Kleber legen Verkehr in Wien lahm

Die Aktivisten der Letzten Generation protestierten gleich an mehreren Orten.

An mehreren Orten in Wien protestierten heute Aktivisten der Letzten Generation Österreich, um auf die Hungerstreikenden in Deutschland aufmerksam zu machen, die vom deutschen Bundeskanzler Ehrlichkeit in Sachen Klimakrise fordern. “Das Schweigen des deutschen Bundeskanzlers gefährdet heute schon Menschenleben. Diese Untätigkeit hat einen hohen Preis, den im schlimmsten Fall der Hungerstreikende Wolfang Metzler-Kick, der bereits seit über 84 Tagen nichts gegessen hat, mit seinem Leben zahlen muss. Die Ignoranz von Olaf Scholz ist nicht auszuhalten”, sagt Sprecherin Anna Freund (23).

PROTESTE IN SOLIDARITÄT

Wir gehen heute immer auf die Straßen von Wien. Menschen in D sind seit 84 Tagen im Hungerstreik, ihr Zustand ist lebensbedrohlich. Sie fordern Ehrlichkeit von Kanzler Scholz angesichts der bedrohenden Situation. Handeln ist notwendig - JETZT! pic.twitter.com/n5k7V8Pmu1 — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) May 29, 2024

Auf Anordnung der Polizei verließen die Menschen heute freiwillig die Straße, um andernorts erneut auf die Straße zu gehen. So protestierten sie in zwei Gruppen zuerst am Matzleinsdorfer Platz und auf der Laxenburger Straße beim Hauptbahnhof und in weiterer Folge auf mehreren Verkehrsknotenpunkten.