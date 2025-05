Kriegsmaterial von Hobbytauchern in Donau gefunden

Bei dem Kriegsmaterial, das in Wien in der Donau gefunden wurde, handelt es sich um eine Sprenggranate und eine Panzerfaust.

Hobbytaucher haben am Donnerstagabend beim Steinitzsteg am Grund der Donau in Wien-Floridsdorf Kriegsmaterial entdeckt. Der Bereich wurde abgesperrt, doch konnten die Sprenggranate und eine Panzerfaust aufgrund der einfallenden Dunkelheit nicht mehr am selben Tag geborgen werden. Dies wurde tags darauf durchgeführt, berichtete die Polizei am Freitag.

Die Wiener Polizei rät zu folgendem Verhalten: Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz. Rufen Sie unverzüglich 133 oder 112. Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.