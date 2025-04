"Krümel" bohrt sich durchs Wiental

Der Superbohrer für Wiens größten Kanal ist einsatzbereit und hat sogar einen Namen bekommen.

Die Tunnelbohrmaschine für den Wiental-Kanal, das größte

Gewässerschutzprojekt der Hauptstadt, ist fertig zusammengebaut und wurde von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky auf den Namen „Krümel“ getauft.

Alle bestehenden Kanäle werden zugeleitet

„Krümel ist zwar noch ganz jung, wird aber in Wien seine Spuren hinterlassen“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Und zwar in Form des Wiental-Kanals, dem größten Kanalprojekt in der Geschichte von Wien Kanal. Bis 2028 werden alle bestehenden Kanäle der angrenzenden Bezirke an den neuen Wiental-Kanal angeschlossen sein und so den Wienfluss vor Verunreinigungen schützen und das Kanalnetz bei Starkregen entlasten. Damit leistet Krümel einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz und die Lebensqualität der Wiener:innen.“

Die 135 Meter lange und 1.000 Tonnen schwere Maschine wurde aus über 20.000 Teilen zusammengebaut. Ihren Einsatz startet sie am Gaudenzdorfer Gürtel und nimmt ab Ende April mit bis zu 24 Metern pro Tag Fahrt in Richtung Westen auf. Von Meidling über Rudolfsheim-Fünfhaus und Hietzing schlängelt sich Krümel zunächst bis zum Skatepark Auhof in Penzing durch. Im Anschluss geht es 2026 zurück zum Startpunkt und in die Gegenrichtung entlang von Mariahilf bis zum Ernst-Arnold-Park in Margareten. 2028 wird der Wiental-Kanal schließlich in Betrieb genommen.

"Krümels Abenteuer" weckt Neugierde der Kinder

Eine andere Art über den Kanalbau zu erzählen, schafft das liebevoll gestaltete Kinder-Vorleseheft „Krümels Abenteuer unter Wien“. Kinder und Erwachsene begleiten darin den fröhlichen „Krümel“ bei seiner Arbeit unter der Stadt. Neben allerlei Abenteuern und Entdeckungen erfahren sie auch, warum sogar ein Bohrer regelmäßig zur Zahnärztin geht. Damit möchte Wien Kanal einen Beitrag zur Klima- und Umweltbildung leisten: „Durch Geschichten und Bilder können wir das Bewusstsein von Kindern für den Umweltschutz stärken. Wenn sie die Schönheit und die Herausforderungen unserer Stadt sehen, sind sie eher bereit, sich für ihren Schutz einzusetzen“, so ein Wien-Kanal Sprecher.

Das Vorleseheft ist kostenlos in den Bezirksvorstehungen 5, 6, 7, 12, 13, und 14, im Wien Kanal Infocenter am Gaudenzdorfer Gürtel und im Stadtservice Wien - Stadtinformation im Rathaus erhältlich