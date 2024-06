× Kultursommer Wien mit mehr als 500 Acts

Das Programm des "Kultursommer Wien" wurde heute bekanntgegeben. Von 27. Juni bis 11. August bespielt das Open-Air Festival die gesamte Stadt. Besucher können sich auf mehr als 2.000 Künstler freuen. Den Auftakt bieten die Wiener Symphoniker im Prater.

Der Kultursommer wird heuer von mehr als 2.000 Künstlern bespielt. Darunter mehr als 500 Acts aus den Bereichen Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und Zeitgenössischer Zirkus. Dieses Jahr treten die Künstler besonders mit dem Publikum in Kontakt. Ob Body Percussion, Zaubershow oder Salsa: Das Publikum kann sich aufs Mittanzen und Mitmachen einlassen oder dem bunten Treiben gemütlich aus dem Liegestuhl heraus zuschauen. Von 4. Juli bis 11. August werden die Pop-Up-Bühnen bespielt. Immer donnerstags bis sonntags von 18:30 bis 21:00 Uhr treten die Künstler in den unterschiedlichen Bezirken auf.

Programm für Groß und Klein

Für junges Publikum wird es an ausgewählten Tagen Programm geben. Dieses Jahr wurden speziell Events für Jugendliche ab 12 Jahren hinzugefügt . So lässt sich die Ferienzeit für Jung und Alt gemeinsam gestalten. Der Eintritt ist überall frei. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler ist überzeugt: „Das Feiern der unterschiedlichsten Bühnenformate in all ihrer Diversität ist eine Stärke des Festivals. Der durchmischte Spielplan erreicht unterschiedlichste Publikumsschichten an Orten in der ganzen Stadt und eröffnet neue Räume für die Begegnung von, mit und durch Kunst und Kultur.“

Philharmoniker feiern 20. Sommernachtskonzert

Gemütliche Atmosphäre für alle schaffen

Um die Pop-Up-Bühnen herum auf öffentlichen Plätzen entsteht eine zwanglose Atmosphäre. Das Festival lädt alle ein - sowohl in Wien Lebende als auch Städtereisende. Bürgermeister Michael Ludwig dazu: „Das kostenfreie Kulturangebot schafft eine inklusive Umgebung, in der alle Menschen zusammen Kunst genießen können. Diese Zugänglichkeit stärkt das soziale Miteinander und erinnert daran, dass Kultur ein grundlegendes Recht für alle ist, unabhängig vom eigenen Portemonnaie“. Alle neun Bühnen sind außerhalb des Gürtels platziert. Damit verbessert das Festival die Lebensqualität in den Bezirken und eröffnet neue Perspektiven auf Wien.

Standorte der neun Pop-up-Bühnen 2024

NEU: Hyblerpark (11. Bezirk)

NEU: Wilhelmsdorfer Park (12. Bezirk)

NEU: Großfeldsiedlung (21. Bezirk)

Wasserturm Favoriten (10. Bezirk)

Reithofferpark (15. Bezirk)

Währinger Park (18. Bezirk)

Mortarapark (20. Bezirk)

Schrödingerplatz (22. Bezirk)

Meischlgasse ASK Erlaa (23. Bezirk)

Eröffnungskonzert der Wiener Symphoniker

Für eine festliche Eröffnung sorgen die Wiener Symphoniker im Prater (Kaiserwiese, 27. und 28. Juni, 19:30 Uhr). Unter der musikalischen Leitung von Dirk Kaftan bringt das Star-Orchester mit Sopranistin Annette Dasch, Tenor Georg Nigl und Singer-Songwriter Julien le Play ein buntes Konzertprogramm auf die Bühne.