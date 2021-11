Kurz: Heute Auslieferung an die Justiz

Der Immunitätsausschuss beschließt heute Auslieferung des Ex-Kanzlers.

Wien. Spätestens ab kommenden Freitag kann die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ihre Ermittlungen gegen ÖVP-Chef Sebastian Kurz wieder aufnehmen. Der Immunitätsausschuss unter Vorsitz von Selma Yıldırım wird die Aufhebung der Immunität von Kurz empfehlen – auch die ÖVP wird dem zustimmen, hieß es am Montag. Das bedeutet: Dass Kurz am Donnerstag auch vom Nationalratsplenum ausgeliefert werden kann – damit hätten die Staatsanwälte am Freitag freie Bahn bei den Ermittlungen.

Zwei Verfahren. Wie berichtet, gibt es zwei Verfahren: Zunächst geht es um die Causa „Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss“: Obwohl Kurz nach dem Verhör durch einen Richter am 3. September verkündet hatte, er habe alle Vorwürfe entkräftet, hat die WKStA seine Auslieferung auch in dieser Causa beantragt – Strafandrohung: bis zu drei Jahre Haft.

Punkt zwei ist die Chat-Affäre – hier drohen sogar bis zu 10 Jahre. Kurz hat ein Gutachten beim Wiener Strafrechtsprofessors Peter Lewisch in Auftrag gegeben, der die Vorwürfe gegen den Ex-Kanzler entkräften soll. Für Kurz gilt die Unschuldsvermutung.