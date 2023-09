Ladendieb biss in Wien Detektiv in den Unterarm

Mann soll zuvor in Geschäft T-Shirt gestohlen haben

Ein 48-jähriger Mann, der Freitagmittag beim Stehlen in einem Geschäft am Wiener Hauptbahnhof in Favoriten erwischt worden war, hat einen Ladendetektiv in den Unterarm gebissen. Der Mann musste notfallmedizinisch behandelt und in ein Spital gebracht werden. Der mutmaßliche Dieb wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Detektiv beobachtet zuvor, wie der Pole ein nicht hochpreisiges T-Shirt nahm und anschließend, ohne zu zahlen, das Geschäft verlassen haben soll. Als er den 48-Jährigen ansprach und anhalten wollte, biss der Mann zu. Der Verdächtige zeigte sich bei der Vernehmung nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.