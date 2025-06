35 Jahre Film Festival am Rathausplatz: Auftakt mit Billie Eilish

Diesen Sommer verwandelt sich einer der schönsten Plätze Wiens wieder in ein urbanes Wohnzimmer mit Weltküche und Musikfilm-Highlights auf riesiger Leinwand - für ganze zwei Monate lang.

Seit mittlerweile 35 Jahren steigt jeden Sommer das allseits beliebte Film Festival am Wiener Rathausplatz. Dabei zieht das Open-Air-Highlight bei freiem Eintritt jährlich hunderttausende Besucher an. Zu erleben gibt es neben zahlreichen Leinwand-Hits - mit Konzerten, Filmen und Dokumentationen - auch leckere Kulinarik mit Afterwork-Drinks, prickelnde Date-Nights sowie gemütliche Familienabende.

© Facebook/Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz

"Das Film Festival auf dem Rathausplatz ist ein Geschenk der Stadt an ihre Menschen – offen, niederschwellig und voller kultureller Tiefe. Dass wir heuer das 35. Jubiläum feiern und dabei zugleich eine neue Ära einläuten, zeigt, wie lebendig, wandelbar und zukunftsgewandt diese Veranstaltung ist. Die Stadt Wien ermöglicht das Film Festival bewusst seit 1991 bei freiem Eintritt, weil Kultur dann besonders wirksam ist, wenn sie sich den Menschen öffnet und Orte für wertvolle Begegnungen schafft", erklärt Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien.

Programm mit vielen Highlights

Zum halbrunden Jubiläum präsentiert sich das Film Festival in völlig neuem Gewand. Die Veranstaltungsarchitektur wurde grundlegend überarbeitet – mit dem Ziel, mehr Offenheit, Aufenthaltsqualität und urbane Atmosphäre zu schaffen. Unter anderen prägen fünf imposante "Skyliner" - großflächige, runde Überdachungen mit bis zu 22 Metern Durchmesser - das Erscheinungsbild am Rathausplatz.

© filmfestival-rathausplatz.at

Die Gäste dürfen sich heuer neben dem neuen Design, einer offeneren Raumgestaltung, coolen Sitzbereichen erstmals auf ein Gastronomieangebot direkt im Kinobereich freuen. Außerdem findet dieses Jahr erstmals ein klares Wochenschema statt. Von Klassik am Montag über Musical, Jazz und Rock am Dienstag und Mittwoch bis hin zu großen Popkonzerten an Donnerstagen, Freitagen und Samstagen. Jeden Sonntag steht eine Oper am Programm, präsentiert von der Wiener Staatsoper.

Besondere Highlights stellen heuer Konzertaufnahmen von Billie Eilish, Harry Styles, Katy Perry, Coldplay, Dua Lipa, Bruce Springsteen und Whitney Houston dar. Mit diesem abwechslungsreichen Programm steht einem unvergesslichen Sommer am Wiener Rathausplatz definitiv nichts im Weg.

Vereinigten Bühnen Wien

Auch in diesem Jahr sind die Vereinigten Bühnen Wien mit ausgewählten Produktionen beim Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz vertreten und sorgen dort für musikalische Höhepunkte unter freiem Himmel.

Mit "Elisabeth – Live in Schönbrunn" kommt ein VBW-Musicalklassiker gleich zwei Mal auf den Rathausplatz – am 29. Juli und am 26. August. Die spektakuläre Open-Air-Aufzeichnung zum 30-jährigen Jubiläum erzählt die bewegende Geschichte der Kaiserin Elisabeth – von ihrer Hochzeit bis zu ihrem tragischen Tod – als große musikalische Show vor historischer Kulisse.

Ein besonderes Wiedersehen gibt es am 5. August mit Johann Strauss’ Operette "Das Spitzentuch der Königin". Die Produktion aus dem Theater an der Wien, die im Jänner 2025 zum 200. Geburtstag des Komponisten neu inszeniert wurde, erzählt als Parodie auf Kronprinz Rudolf von politischen Spannungen im Habsburgerreich – musikalisch schwungvoll und historisch spannend zugleich.

Am 25. August steht Vincenzo Bellinis Oper "Norma" auf dem Programm, eine dramatische Geschichte zwischen Liebe, Verrat und Pflicht. Regisseur Vasily Barkhatov verlegt die Handlung in eine moderne Umbruchzeit und inszeniert das Werk mit emotionaler Wucht und visueller Intensität.

Kinder Opern Festival

Seit der Einführung des Kinderopernfestivals im Jahr 2018 stehen die jungen Besucher auch im Mittelpunkt des Film Festivals. Ein ausgewähltes Programm mit altersgerechten Opernfilmen und beliebten Kindermusikproduktionen, eine tageslichttaugliche LED-Leinwand und eine hervorragende Akustik laden die Besucher jeden Freitag um 17 Uhr kostenlos auf eine musikalische Abenteuerreise ein.