Avoris: ›Liesing Gardens‹ – die Stadt vor der Tür

Mitten in Liesing entsteht ein Wohnprojekt, das Urbanität und Natur harmonisch vereint. Liesing Gardens bietet modernen Wohnkomfort direkt am Liesingbach – ideal für Eigennutzer und Anleger.

Einzigartiges Wohnbauprojekt nahe dem Liesingbach. © ZOOMVP

Wohnen, wo andere spazieren gehen – das neue Projekt Liesing Gardens in Wien 23 verspricht genau das. Direkt am Erholungsgebiet Liesingbach in der Draschestraße 74 gelegen, entsteht hier eine moderne Wohnanlage mit ländlicher Anmutung, eingebettet in eine gewachsene städtische Infrastruktur. Insgesamt 35 freifinanzierte Einheiten – davon 33 Wohnungen und ein Doppelhaus – werden hier bis Herbst 2026 realisiert.

Die Wohnflächen reichen von kompakten 36 bis großzügigen 117 m² mit zwei bis fünf Zimmern. Private Freibereiche wie Gärten, Balkone oder Terrassen gehören zu jeder Einheit. 30 Tiefgaragenplätze, teils mit E-Ladestationen, und 85 Fahrrad-Stellplätze ergänzen das Angebot.

Wohnbeispiel © ZOOMVP

Nachhaltig: Innovative Energieversorgung

Smart gebaut. Besonderes Augenmerk liegt auf Energieeffizienz: Eine Kombination aus Tiefensonden, Erdwärmepumpe und Photovoltaik-Anlage sorgt für einen kosteneffizienten Gebäudebetrieb. Geheizt und gekühlt wird über ein modernes Fußbodensystem, im Dachgeschoß kommt zusätzlich eine thermische Bauteilaktivierung zum Einsatz. Außenliegender Sonnenschutz und dreifach isolierte Fenster unterstützen ein angenehmes Raumklima und senken den Energieverbrauch. Ein großzügiger Gemeinschaftsgarten schafft zudem ein natürliches Mikroklima und Raum für nachbarschaftliches Miteinander.

Treffpunkt für die Bewohner – der Gemeinschaftsgarten. © ZOOMVP

Beste Anbindung und umfassende Infrastruktur

Die Lage punktet mit optimaler Verkehrsanbindung: Die U-Bahnlinien U1 und U6, die Schnellbahn S60 sowie mehrere Buslinien sind in wenigen Minuten erreichbar. Auch mit dem Auto ist man über die Triester Straße schnell auf der A2, A21 oder A23. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Gastronomie und Freizeitangebote befinden sich in direkter Umgebung, das Westfield Shopping Center Süd ist nur zehn Autominuten entfernt.

Ob als Lebensmittelpunkt oder Anlageobjekt: Liesing Gardens bietet Potenzial für alle Lebenslagen. Wohnungen für Anleger sind bereits ab 199.000 Euro und für Eigennutzer ab 224.000 Euro. Ein besonderes Zuckerl für Eigennutzer: Wer jetzt kauft, erhält ein gratis Fiido D3 Pro Mini E-Bike, um die Umgebung schon vor Einzug bequem erkunden zu können.

Info: Jelena Pirker (ÖRAG): TEl. 0664 88 96 21 96 oder Jelena.Pirker@oerag.at oder Ilse Reindl (EHL): 0664 881 601 43 oder i.reindl@ehl.at, http://www.avoris.at

Gleich informieren!