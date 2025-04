Besucherrekord: 1 Million Gäste im Haus des Meeres

Das Haus des Meeres setzt seinen Wachstumskurs mit neuen Bewohnern fort – unter und über Wasser.

Der Tierbestand im Haus des Meeres wächst und wächst, sowohl unter als auch über Wasser. Erst vor Kurzem fanden acht große Mittelmeermuränen (Muraena helena) ein neues Zuhause im beeindruckenden Atlantik-Tunnel. Aufgrund eines Umbaus mussten die Fische in einem befreundeten deutschen Aquarium umgesiedelt werden und wurden im Haus des Meeres aufgenommen. Die Muränen teilen sich nun das rund 500 tausend Liter umfassende Meerwasserhabitat mit Dornhaien, Rochen, Makrelen, Zackenbarschen, Drückerfischen und Co.

© Haus des Meeres / Dominik Moser ×

Besucherrekord vermeldet

Erstmals in der Geschichte des Haus des Meeres konnte im Jahr 2024 die Marke von einer Million BesucherInnen überschritten werden. Der Besucherrekord spiegle die stetig steigende Beliebtheit und Wertschätzung der Arbeit moderner, wissenschaftlicher Zoos wider. "Die Nummer 1 im privaten Tourismussektor in Wien zu sein und als renommierter, wissenschaftlich geführter Zoo wahrgenommen zu werden, ist eine Hochleistung. Wir sind besonders stolz als nicht subventionierte Bildungseinrichtung diesen unglaublichen Spagat zu meistern", betonte der neue Zoodirektor Jeff Schreiner.

© Haus des Meeres / Dominik Moser ×

"Unser Ziel bleibt es, Wissen über die faszinierende Tier- und Umwelt zu vermitteln und gleichzeitig wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen", erklärte Kurator und Meeresbiologe Dr. Daniel Abed-Navandi. Er weist darauf hin, dass die Mittelmeermuräne einen schlechten Ruf hat, dem sie eigentlich gar nicht gerecht wird.

Furchteinflößend, aber scheu

Ihr schlangenähnlicher, bis zu 1,5 Meter langer Körper, das breite Maul mit spitzen, nach hinten gerichteten Zähnen – all das lässt sie furchteinflößend wirken. Doch in Wirklichkeit sind diese Fische scheu und greifen nur an, wenn sie sich bedroht fühlen. Entgegen vieler Mythen sind sie zudem ungiftig.

Mittelmeermuränen bewohnen die felsigen Küsten des Mittelmeers und des östlichen Atlantiks. Tagsüber verstecken sie sich in Spalten und Höhlen, wo ihre dunkle, marmorierte Färbung als Tarnung dient. Erst in der Abenddämmerung werden sie aktiv und gehen auf die Jagd nach Fischen und Tintenfischen. Mit blitzschnellen Angriffen schnappen sie nach ihrer Beute – ein faszinierendes Schauspiel der Natur.

"Mit neuen Attraktionen und einem besonderen Fokus auf Faszination und Forschung wird das Haus des Meeres auch in Zukunft neue Maßstäbe setzen – für BesucherInnen, Wissenschaft und Artenschutz gleichermaßen", so Jeff Schreiner, der erst vor weniger Zeit Europas modernste Giftschlangenanlage im Wiener Haus des Meeres eröffnet hat und bereits an den nächsten Projekten arbeitet – viele davon sollen noch heuer in Angriff genommen werden.