Bildung, Bewegung und Begegnung: Der Juli an den Wiener Volkshochschulen

Lach-Yoga, Kreativatelier für Seniorinnen und Senioren oder (auto-)biografisches Schreiben: Der Juli an den Wiener Volkshochschulen hat viel zu bieten.

Der Sommer bietet nicht nur Gelegenheit für Erholung, sondern auch die perfekte Chance, Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wer dem Trubel auf der Liegewiese oder dem Warten in der Eisschlange entgehen möchte, findet im Sommerprogramm der VHS eine spannende Alternative. Ob Sprachkurse, kreative Workshops, Bewegungskurse oder praxisnahe IT-Angebote – das vielfältige Kursangebot sorgt für Inspiration, Freude und persönliche Weiterentwicklung. Ein Blick ins Programm lohnt sich!

Auch diesen Sommer ist durch die Kooperation mit vielen Bezirksvorstehungen möglich, einige Kurse kostenlos anzubieten. Ein ausgewähltes Programm an Kurzkursen findet direkt im Grätzel in Wiener Parks und an VHS-Standorten statt.



Fit durch den Sommer

Wenn schon ins Schwitzen kommen, dann mit einem Plus für Körper und Wohlbefinden! Im Juli gibt’s es für Fitnessfans und Sportbegeisterte zahlreiche Kurse, die Körper und der Gesundheit guttun. Von intensiven Workouts bis hin zu sanften Entspannungsangeboten – hier ist für jedes Trainingslevel etwas dabei. Ergänzt wird das Programm durch kulinarische Impulse, die das Wohlbefinden fördern.

• Lach-Yoga

Eine Lach-Yoga Einheit setzt sich aus diversen Atem-, Dehn-, Lockerungs- und natürlich Lachübungen zusammen. Ziel der Einheit ist es, aus dem anfangs künstlich herbeigeführten Lachen nach und nach echtes Lachen aus dem Bauch heraus zu erzeugen und anschließend mit einem inneren Lächeln aus dem Kurs zu gehen.

Wann: Do, 24.07.2025, 17:00 - 18:30 Uhr

Wo: VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Kosten: € 12,-



• Sommerrollen und vietnamesisches Curry

Sommerrollen sind ein beliebter Partyklassiker, der auf keiner Feier fehlen darf. Ausgewogen, aromatisch und frisch schmecken sie, die international bekannten Sommerrollen. Gemeinsam werden vietnamesische Sommerrollen und Curry nach vietnamesischen Originalrezepten zubereitet inklusive der besten Tipps zum Nachkochen.

Wann: Fr, 11.07.2025, 17:00 - 21:00 Uhr

Wo: Kursort: VHS Brigittenau, Raffaelgasse 11, 1200 Wien

Kosten: € 41,-

Kreativ bleiben

Kreatives Schaffen entspannt, fördert die Konzentration und bringt frischen Schwung in den Alltag. Im vielfältigen Kunst- und Kreativprogramm der Volkshochschule finden alle, die gerne gestalten, malen oder Neues ausprobieren, inspirierende Angebote.



• Bäume und Baumgruppen im Prater zeichnen und malen

Im Rahmen der Sommerakademie 2025 der Kunst VHS werden Bäume künstlerisch eingefangen: Sie detailliert erfassen mit Linien, Kontur, Binnenzeichnung, Schraffur, Lavur. In Blei, mit Tusche, mit Fineliner, koloriert. So erwachen sie auf dem Papier zu Leben.

Wann: 15.07.2025 - 16.07.2025, 16:00 - 20:00 Uhr

Wo: Die Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien

Kosten: € 74,-



• Fotospaziergang: „Die goldene Stunde“

Das Beste, was Hauttönen und der Lichtstimmung im Bild passieren kann, ist ein Shooting zur „goldenen Stunde“. Diese beginnt ca. eine Stunde vor Sonnenuntergang und taucht die Welt in ein warmes „Gold“. Die Gruppe startet bei der VHS Meidling und lässt sich von den Motiven am Weg inspirieren.

Wann: Mi, 16.07.2025, 18:00 - 20:30 Uhr

Wo: VHS Meidling, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien

Kosten: € 21,-



• (Auto-)Biografisches Schreiben beim Schloss Neugebäude – "Die Zeit macht aus jedem Leben eine Geschichte"

Kurs im Park in Kooperation mit der Bezirksvorstehung Simmering.

Unabhängig vom Alter haben viele Menschen den Wunsch, ihr Leben Revue passieren zu lassen und als Biografie zu verewigen. In diesem Workshop haben Sie die Möglichkeit, im historischen Ambiente vom Schloss Neugebäude erste Schritte zu Ihren eigenen Lebensspuren zu setzen und sich auf dem Papier mit Ihren Lebenserfahrungen auseinanderzusetzen. Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann im Herbst einen Folgekurs buchen.

Wann: 15.07.2025, 17:00 - 19:00 Uhr

Wo: Schloss Neugebäude

Kostenlos



• Kreativatelier 60+ 60plus, Senior*innen

Kurs in Kooperation mit der Bezirksvorstehung Liesing

In diesem speziell für Senior*innen konzipierten Kreativkurs entdecken die Teilnehmer*innen ihre Kreativität! Ob Grundlagen des Malens und Zeichnens oder das Vertiefen bereits vorhandener Fähigkeiten. In einer entspannten und unterstützenden Atmosphäre kann der Fantasie Raum gegeben und neue Techniken ausprobiert werden. Egal, ob Anfänger*in sind oder bereits Fortgeschrittene, in diesem Kurs sin d alle willkommen!

Wann: 10.07.2025, 14:00 - 16:00 Uhr

Wo: VHS Mauer, Speisinger Straße 256, 1230 Wien

Kostenlos



Sprachkurse für den Urlaub

Urlaub in Japan und dort nur Spanisch verstehen? Nicht mit dem richtigen VHS-Kurs! Im Juli gibt es neben den klassischen Sprachkursen auf unterschiedlichsten Niveaus ein praktisches Kurzformat für die Reise: Japanisch, Französisch, Arabisch, Italienisch, Englisch, Kroatisch, Portugiesisch, Schwedisch, Tschechisch und Bosnisch-Kroatisch-Serbisch (BKS) gibt es zur Auswahl. Praktische Vokabel für Reise, Einkaufen und Kulinarik sowie praktische Redewendungen stehen hier im Fokus.

Digitale Kompetenzen stärken

Digitale Kompetenzen sind heutzutage kaum mehr wegzudenken. Die Wiener Volkshochschulen bieten das ganze Jahr über Kurse, die sowohl Einsteiger*innen als auch Profis wichtige Fähigkeiten vermitteln.



• Filme schneiden wie die Profis – Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro ist weltweit eines der beliebtesten Film- und Videoschnittprogramme. In diesem Kurs erhalten Schnitt-Anfänger*innen eine Einführung in das professionelle Schnittprogramm von Adobe.

Wann: 14.07.2025 - 28.07.2025, 18:00 - 21:00 Uhr

Wo: VHS Polycollege Johannagasse, Johannagasse 2, 1050 Wien

Kosten: € 122,-



• Handyberatung

Kurs im Freien im Steinbauerpark in Kooperation mit der Bezirksvorstehung.

Bei angenehmer Atmosphäre im Grünen haben Interessierte die Gelegenheit, Ihre Smartphone- & Tabletvorkenntnisse und bereits Gelerntes zu wiederholen, zu festigen und zu üben. Dabei stehen der offene Austausch und Ihre Fragen zu den unterschiedlichen Funktionen und Apps im Vordergrund. Fragen zu verschiedenen Funktionen, z.B.:

o Wie installiere ich eine App?

o Wie verwalte ich meine Fotos?

o Wie kann ich mein Smartphone/Tablet updaten? Usw.

Bitte eigenes Gerät mitbringen!

Wann: Di, 22.07.2025, 10:00 - 12:00 Uhr

Wo: Treffpunkt: Spielplatz im Steinbauerpark, 1120 Wien

Kostenlos

Alle Sommerkurse gibt es unter www.vhs.at/sommer .