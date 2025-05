Buntes Jubiläum: 30 Jahre Wildstyle & Tattoo Messe

Bühne frei für Europas erfolgreichste Tattoo-Show! Die Wildstyle & Tattoo Messe feiert ihr 30-jähriges Jubiläum mit über 100 Tätowierern, spektakulären Freakshows und fetzigen Rock-Konzerten - live in der Wiener Stadthalle am 10. und 11. Mai.

Die Wildstyle & Tattoo Messe feiert heuer ihr 30-jähriges Bestehen. Was 1995 als erste Tattoo-Convention Österreichs begann, hat sich zu einer der größten und bekanntesten Szene-Messen Europas entwickelt. Überhaupt ist die Wildstyle eine der wenigen jährlich stattfindenden Shows Österreichs, die es schafft, jedes Mal Tausende von Menschen aufs Neue zu begeistern. Am kommenden Wochenende werden wieder über 100 Tätowierer, spektakuläre Freakshows und fetzige Rock-Konzerte live in der Wiener Stadthalle zu erleben sein.

© Mike Auer ×

© Mike Auer ×

Mit über 2,5 Millionen Besuchern gehört die Wildstyle & Tattoo Messe sogar zu den erfolgreichsten Tattoo-Events weltweit - und hat seit den 90er Jahren massiv dazu beigetragen, dass Tätowieren in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Im Laufe der Jahre haben die Veranstalter Künstler und Tätowierte aus der ganzen Welt zusammengebracht und miteinander "verFREUNDET".

© Mike Auer

© Mike Auer ×

Mit jedem Jahr wächst die Messe weiter und begeistert jetzt schon Besucher in mehreren Städten. Für Jochen Auer und sein Team ist das Jubiläum ein besonderer Moment - der Dankbarkeit und des Stolzes zugleich.