Die Helden des Alltags im HUMA ELEVEN in Wien 11

Bei den Blaulichttagen im Huma Eleven am 17. und 18.Oktober stehen jene im Mittelpunkt, die tagtäglich für Sicherheit und Hilfe sorgen. Einsatzkräfte verschiedenster Organisationen zeigen eindrucksvoll, was hinter ihrem Engagement steckt.

Zahlreiche Einsatz- und Blaulichtorganisationen nutzen die Gelegenheit, um ihre Arbeit ins Rampenlicht zu rücken und Besucher:innen einen seltenen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Dabei laden sie nicht nur zum Zuschauen, sondern auch zum Mitmachen ein.

Ein Programm voller Action, Wissen und Mitmach-Möglichkeiten

Ob mutige Lebensretterinnen und Lebensretter, treue Vierbeiner im Einsatz oder packende Rettungsaktionen – das Programm verspricht Vielfalt und Spannung. Von modernsten Einsatzfahrzeugen zum Bestaunen über beeindruckende Rettungshunde-Vorführungen bis hin zu einem interaktiven Workshop zur Wiederbelebung: Die Blaulichttage bieten ein Erlebnis für die ganze Familie und machen Sicherheit und Gesundheit hautnah erlebbar.

Mit dabei sind:

• Polizei

• Rotes Kreuz

• Johanniter

• Rettungshundestaffel des Samariterbund Simmering

• Wasserrettung

• Wiener Linien

• Tierrettung

• Rettungshundebrigade

• ÖAMTC

• Bergrettung



Die Blaulichttage: Freitag, 17. Oktober von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 18. Oktober von 10 bis 17 Uhr. www.huma-eleven.at

finden Sie weitere Infos.