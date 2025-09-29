Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. Wien Lifestyle
Die Helden des Alltags im HUMA ELEVEN in Wien 11
© Robert Fritz

Einkaufscenter

Die Helden des Alltags im HUMA ELEVEN in Wien 11

29.09.25, 08:51
Teilen

Bei den Blaulichttagen im Huma Eleven am 17. und 18.Oktober stehen jene im Mittelpunkt, die tagtäglich für Sicherheit und Hilfe sorgen. Einsatzkräfte verschiedenster Organisationen zeigen eindrucksvoll, was hinter ihrem Engagement steckt.

Zahlreiche Einsatz- und Blaulichtorganisationen nutzen die Gelegenheit, um ihre Arbeit ins Rampenlicht zu rücken und Besucher:innen einen seltenen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Dabei laden sie nicht nur zum Zuschauen, sondern auch zum Mitmachen ein.

Ein Programm voller Action, Wissen und Mitmach-Möglichkeiten
Ob mutige Lebensretterinnen und Lebensretter, treue Vierbeiner im Einsatz oder packende Rettungsaktionen – das Programm verspricht Vielfalt und Spannung. Von modernsten Einsatzfahrzeugen zum Bestaunen über beeindruckende Rettungshunde-Vorführungen bis hin zu einem interaktiven Workshop zur Wiederbelebung: Die Blaulichttage bieten ein Erlebnis für die ganze Familie und machen Sicherheit und Gesundheit hautnah erlebbar.

Mit dabei sind: 
• Polizei
• Rotes Kreuz
• Johanniter
• Rettungshundestaffel des Samariterbund Simmering
• Wasserrettung
• Wiener Linien
• Tierrettung 
• Rettungshundebrigade
• ÖAMTC
• Bergrettung

 Die Blaulichttage: Freitag, 17. Oktober von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 18. Oktober von 10 bis 17 Uhr. www.huma-eleven.at 

finden Sie weitere Infos.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden