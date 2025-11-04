Mit der neuen SPORT ARENA WIEN entstand ein Leuchtturmprojekt für nachhaltige Sportinfrastruktur – eine moderne, energieeffiziente & vielseitige Anlage, die Maßstäbe für zukünftiges Bauen und Sport erleben in Österreich setzt.

Die Sport Arena Wien wurde mit dem Österreichischen Solarpreis 2025 in der Kategorie „Solares Bauen“ ausgezeichnet.

Die renommierte Auszeichnung wird von EUROSOLAR AUSTRIA vergeben und würdigt herausragende Projekte, die einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten. Bauherr des Projekts ist die Stadt Wien – Sport Wien, vertreten durch die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH (einem Tochterunternehmen der WSE Wiener Standortentwicklung GmbH), die gemeinsam diese solare Großanlage mit Begleitforschung AEE – Institut für nachhaltige Technologien umsetzten.

Die Sport Arena Wien setzt neue Maßstäbe in Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Als erste energieneutrale Sporthalle Österreichs wird sie ausschließlich mit erneuerbarer Energie betrieben und ist nach höchsten Umweltstandards errichtet. Auf dem Dach befindet sich Europas größte Photovoltaik-Thermie-Anlage mit 1.125 Hybridpaneelen auf 2.237 m², die 2,3 GWh Energie liefern. Die kombinierte Strom- und Wärmeerzeugung nutzt die Dachfläche besonders effizient. Ergänzend sorgen Bauteilaktivierung, Wärmepumpen (540 kW) und 73 Tiefensonden für Energieeffizienz und ein angenehmes Raumklima. Damit erfüllt die Sport Arena den Standard „klimaaktiv Gold“.

Erste energieneutrale Sporthalle in Österreich

Die Sport Arena Wien bietet drei flexibel nutzbare Hallen, die sowohl für Trainingseinheiten als auch für Wettkämpfe und Großveranstaltungen geeignet sind. Rund 20 Sportarten – von Handball, Basketball und Fußball über Turnen und Leichtathletik bis hin zu Yoga, Kampfsport und Kinderturnen – können hier trainiert und ausgeübt werden. Die Arena ist dank moderner Infrastruktur, flexibler Tribünen und hochwertiger Ausstattung optimal für Wettkämpfe und publikumswirksame Events geeignet und vereint Breiten- und Spitzensport an einem Standort. Betrieben wird die Sport Arena Wien im Auftrag der Stadt Wien von der Wien Holding Sport GmbH. Bauherrin war die Sport Wien (MA 51), das Projektmanagement übernahm die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH, während Architektur und Generalplanung von Karl & Bremhorst Architekten ZT GmbH stammen.

Eine der modernsten Sportstätten Europas

„Unter dem Dach der Wien Holding ist die Sport Arena das Leuchtturmprojekt der Wiener Sportstättenoffensive und ein herausragendes Beispiel für die laufenden Investitionen und Bemühungen, den Sportstandort Wien weiter zu stärken“, betonen die Wien Holding-GF Kurt Gollowitzer und Oliver Stribl. „Das Interesse seitens der Sportverbände und Vereine zu Trainings-und Veranstaltungszwecken ist enorm. Unser Ziel ist es, die Sport Arena bestmöglich dem Breiten-und Spitzensport, dem Nachwuchs, Frauen und Menschen mit Behinderung zur Verfügung zu stellen“, ergänzen Christoph Joklik und Sonja Zahradník-Leonhartsberger, GF der Wien Holding Sport GmbH, die mit der Betriebsführung der Arena beauftragt ist. „Mit der Sport Arena Wien schaffen wir eine vielseitige und nachhaltige Sportinfrastruktur, die sowohl für den Breiten- als auch für den Spitzensport neue Möglichkeiten eröffnet. Besonders wichtig ist uns, dass hier Sport für alle Generationen und Leistungsniveaus ermöglicht wird“, sagt Anatol Richter, Abteilungsleiter von Sport Wien.



Sport Arena Wien

Insgesamt umfasst die Sport Arena Wien 13.000 Quadratmeter an Sportflächen – das Vierfache des Angebots des ehemaligen Dusika-Stadions:

■ 3.000 m² ■ Turnen: 1.500 m² ■ Leichtathletik: 6.500 m²■ Sonstige Sportarten (Multifunktionsräume): 2.000 m²