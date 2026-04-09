DJ-Star Paul Darey im La Dorée: Ibiza-Feeling pur in der Wiener City

Partytiger in Wien aufgepasst: Das legendäre Ibiza-Feeling zieht in die Stadt ein. Mit der Ibiza World Tour 2026 holt der Club ALPHA am 11. April einen echten Star-DJ ins La Dorée, um den Spirit der Balearen nach Österreich zu bringen. Ein Abend voller White Vibes und Beats wartet.

Der BussiBussi Club verwandelt sich am Samstag, den 11. April, einmal mehr in einen Party-Hotspot für alle, die hochwertige Clubkultur schätzen. In Wien wird gefeiert, als wäre man direkt am Mittelmeer gelandet. Mit der Eventreihe ALPHA meets La Dorée zieht das Flair der spanischen Urlaubsinsel in den heimischen Club ein. Die Space-Ibiza-Legende Paul Darey steht dabei an den Decks. Er ist weltweit für seinen Sound bekannt und war zuletzt als Resident im berühmten Mambo Ibiza tätig. Ein exklusives Showkonzept mit Tänzern und lokalen Acts wie DJ Stephan Deutsch unterstützt den internationalen Gast.

Star-DJ aus Ibiza

Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen von „White Vibes“. Ziel ist es, den Gästen einen Vorgeschmack auf die kommenden Sommernächte zu bieten. Wer auf stilvolle Clubnächte und hochwertige Klänge steht, kommt hier voll auf seine Kosten. Die Atmosphäre soll mit Ibiza-DJ Paul Darey an die unbeschwerten Nächte auf den Balearen erinnern und für gute Laune in der Bundeshauptstadt sorgen.

Paul Darey © zVg

Party für Ü30-Gäste

Besonders angesprochen wird ein Publikum ab 30 Jahren, das wieder einmal richtig fortgehen möchte. Es geht darum, in das Gefühl von Unbeschwertheit einzutauchen und den Spirit vergangener Partynächte aufleben zu lassen. Der reguläre Eintritt kostet 15 Euro. Für ein exklusiveres Erlebnis mit speziellem Service stehen zudem limitierte VIP-Tische zur Verfügung.

Alpha Club im La Dorée © zVg

Special Drinks bis Mitternacht

Früh kommen zahlt sich aus: Zwischen 21:00 und 22:00 Uhr werden kostenlose Welcome Shots verteilt. Bis Mitternacht gibt es außerdem Cocktails zum Spezialpreis von 7 Euro. Damit zeigt das Team hinter der Ibiza World Tour 2026, dass hochwertiges Fortgehen in Wien nicht zwangsläufig die Geldbörse belasten muss. Es ist ein klares Zeichen für eine anspruchsvolle Clubkultur für Erwachsene.