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Blaulicht polizeieinsatz
© TZOe Fuhrich/Symbolbild

Mann festgenommen

45-Jähriger soll in Tiroler Park 17-jährige Nichte misshandelt haben

13.04.26, 11:11
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Ein 45-Jähriger steht im Verdacht, Samstagnachmittag im Stadtpark im Tiroler Kufstein seine 17-jährige Nichte mehrfach körperlich misshandelt zu haben. 

Zudem wurde dem Libanesen vorgeworfen, die Minderjährige durch eine Drohung mit dem Umbringen dazu genötigt zu haben, den Stadtpark zu verlassen und nach Hause zu gehen, berichtete die Polizei am Montag. Der 45-Jährige wurde festgenommen und in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Die 17-Jährige erlitt Verletzungen.

Zudem wurde gegen den Libanesen - nach einer entsprechenden Vernehmung des Opfers - ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen, auch was die ärztliche Abklärung hinsichtlich der Verletzungen betrifft, dauerten an.

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