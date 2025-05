Donauinselfest: Aufbau hat letzte Woche begonnen

Auf der Donauinsel wird wieder gehämmert, geschraubt und verkabelt, damit für den Festivalstart am 20. Juni alles bereit ist.

Es geht in großen Schritten Richtung 42. Donauinselfest: Letzte Woche wurde der erste Container am Party-Areal aufgestellt, womit der Aufbau offiziell begonnen hat. Ab sofort sind Hunderte Mitarbeiter und Ehrenamtliche im Einsatz, die insgesamt 16 Bühnen errichten, über 230 Container entladen, 450 Kilometer Kabel verlegen, 250 Lautsprecher und 13 Videowalls installieren – damit am Wochenende vom 20. bis 22. Juni über 200 Acts die DIF-Bühnen rocken können.

© Rene Wallentin ×

"Mit dem ersten Container auf der Donauinsel steigt die Vorfreude spürbar – er ist das sichtbare Zeichen für den Startschuss zum Donauinselfest. Dieses Fest der Wienerinnen und Wiener lebt vom Zusammenhalt einer eingespielten Donauinselfest-Familie und dem beeindruckenden Einsatz aller Beteiligten. Ein herzliches Danke an die Aufbau-Crew, darunter unzählige freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich sogar extra Urlaub nehmen, um Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt mit ihrem großartigen Einsatz erst möglich zu machen", erklärt Susanne Schicker, Vorständin des Vereins Wiener Kulturservice.

Start für finale Vorbereitungsphase

Um sich perfekt einzustimmen, waren zahlreiche zentrale Organisationseinheiten und Partner des Donauinselfests vor Ort: Samariterbund Wien, Polizei Wien, Feuerwehr Wien, Festivalseelsorge der Erzdiözese Wien und der Evangelischen Kirche, hallermobil, FullAccess, MA 48, ARBÖ und MA 57 (Frauenservice Wien). Auch für sie beginnt nun die heiße Phase der Vorbereitungen, um einen reibungslosen Ablauf während des Festivals sicherzustellen.

© Rene Wallentin ×

"Mit dem heutigen Tag beginnt für alle Beteiligten die intensive Umsetzungsphase. Die kommenden Begehungen auf der Insel dienen dazu, alle logistischen, sicherheitsrelevanten und organisatorischen Abläufe final abzustimmen. Mein großer Dank gilt unseren Partnerinnen und Partnern, die mit hoher Expertise und Engagement dafür sorgen, dass das Donauinselfest auch heuer wieder reibungslos über die Bühne geht", so Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfests.