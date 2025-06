Elisabeth Orth am Burgtheater verabschiedet

Einen letzten Applaus für Elisabeth Orth gab es heute im Burgtheater.

Die am 17. Mai im Alter von 89 Jahren verstorbene Schauspiel-Ikone Elisabeth Orth wurde heute im Burgtheater geehrt. Zwischen 12:15 und 13:15 Uhr konnten sich die Fans von ihr verabschieden, um 14.30 Uhr startete die Trauerfeier für geladene Gäste auf der Feststiege. Anschließend kam es zu einem Trauerzug rund ums Theater.

© APA/HERBERT PFARRHOFER ×

In der Kassenhalle lag ein Kondolenzbuch auf. Orth spielte seit 1965 in über 80 Produktionen am Haus und war seit 2015 Doyenne. Diese Auszeichnung erhalten Schauspielerinnen mit großer Bühnenerfahrung, die außergewöhnliche Leistung darbieten.

Die Beisetzung erfolgte im Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof, allerdings nur im engsten Familienkreis. Für die nächste Spielzeit plant das Theater eine eigene Würdigung für die Burgtheater-Legende.