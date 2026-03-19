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Unfall Sonnberg Auto landet in Bach
© FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER

Schwerer Unfall

60 Meter tief: Autofahrer (85) stürzte mit Pkw in einen Bach

19.03.26, 09:01
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Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Lenker in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. 

OÖ. Ein 85-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in Sonnberg im Mühlkreis mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und rund 60 Meter in einen Bachlauf gestürzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 19:50 Uhr auf der Leonfeldnerstraße in Fahrtrichtung Oberneukirchen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Lenker in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Straße ab. Das Auto rutschte die Böschung hinunter und kam erst nach etwa 60 Metern im darunterliegenden Bach auf den Rädern zum Stillstand.

Unfall Sonnberg Auto landet in Bach
© FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER

Der 85-Jährige wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ.

Die Freiwilligen Feuerwehren waren rasch vor Ort und übernahmen die Bergung des verunfallten Fahrzeugs. Während der Einsatzmaßnahmen war die Unfallstelle zeitweise erschwert passierbar.

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