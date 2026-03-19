Lkw-Fahrer rammt Gebäude – Polizei sichert Bankomaten

Ein Lkw-Unfall sorgte in Eugendorf für enorme Schäden. Ein Sattelschlepper raste über einen Kreisverkehr direkt in ein Gebäude und zerstörte dabei Teile der Fassade sowie des Dachs. Der Lenker blieb unverletzt.

Salzburg. Am Donnerstag kam es gegen 2 Uhr Früh in Eugendorf zu einem spektakulären Unfall, der eine Spur der Verwüstung hinterließ. Ein vollbeladener Sattelschlepper fuhr aus bisher ungeklärter Ursache über die Mitte eines Kreisverkehrs und krachte frontal in ein Geschäftsgebäude. Der Lkw-Lenker hatte dabei großes Glück im Unglück: Er blieb unverletzt und konnte die schwer beschädigte Fahrerkabine eigenständig verlassen. Aufgrund der nächtlichen Stunde befanden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls keine weiteren Personen oder Fahrzeuge im Gefahrenbereich.

Polizei sichert Bankomat

Der Sachschaden an der Unfallstelle ist massiv. Durch die Wucht des Aufpralls wurde nicht nur die Glasfassade des Geschäftshauses zertrümmert, sondern auch Teile des Dachs zerstört. Zudem riss der Lkw eine Bushaltestelle, mehrere Verkehrszeichen und Straßenlaternen mit sich. Da in der völlig zerstörten Geschäftsfront ein Bankomat untergebracht ist, musste eine Bereitschaftseinheit der Polizei anrücken, um den Einbruchschutz und die Sicherung des Geldausgabegeräts zu gewährleisten.

Die Feuerwehr Eugendorf stand nach der Alarmierung kurz nach 2:00 Uhr mit 16 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Helfer mussten Trümmerteile beseitigen, den Brandschutz sicherstellen und den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeileiten. Die Bergung des Sattelschleppers gestaltete sich aufwendig, da dieser im Schotter des Straßenbanketts festgefahren war und durch ein Abschleppunternehmen herausgezogen werden musste.

Einsatz nach drei Stunden beendet

Nach rund drei Stunden intensiver Arbeit konnten die Einsatzkräfte die Unfallstelle reinigen. Für die Mitglieder der Feuerwehr Eugendorf endete die schlaflose Nacht gegen 5:10 Uhr mit dem Einrücken ins Feuerwehrhaus.