Exklusiv: Melissa Naschenweng für Signierstunde in der Lugner City

Am Donnerstag, den 17. Juli, lädt yfood ab ab 17 Uhr zur exklusiven Signierstunde mit Melissa Naschenweng in die Lugner City.

Melissa Naschenweng, rot-weiß-rote Schlager-Ikone und mehrfache Gewinnerin des Amadeus Austrian Music Awards, ist zu Gast in Wien! Wer die sympathische Villacherin live erleben möchte, kommt am Donnerstag in die Lugner City, wo sie ab 17 Uhr zur exklusiven Signierstunde bereitsteht - präsentiert von "yfood".

Bevor der österreichische Superstar im August für den Heimatfilm "Melissa – Heimkommen" vor der Kamera steht, haben Fans hier die einmalige Chance, Melissa persönlich zu begegnen, ein signiertes yfood zu ergattern und ein Erinnerungsfoto mit ihr mitzunehmen. Nahbar, ehrlich und voller Energie – genau wie man sie kennt.

Hunger, Eat this

Melissa begeistert nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrer unverwechselbaren, authentischen Art – und genau darin liegt auch die Verbindung zu yfood. Die gemeinsame Haltung: "Hunger, Eat this."

"Sich sieben Tage die Woche perfekt ausgewogen zu ernähren, ist fast unmöglich. Genau für diese Momente brauche ich etwas, das nicht nur schnell geht, sondern auch gut schmeckt und mir Energie gibt. yfood hilft mir da einfach, ungesunden Versuchungen zu widerstehen – ohne Verzicht", verrät Melissa ihren Anhängern.