Feel Good Festival: Wochenende im Zeichen der Bewegung

Das Wiener Feel Good Festival von 28. bis 29. Juni steht ganz im Zeichen von Bewegung und Wohlbefinden. Die Besucher erwartet auf mehreren Bühnen ein bunter Programm-Mix aus Yoga, Pilates, energiegeladenem Spinning, Luftakrobatik und, und, und.

Am kommenden Wochenende kehrt das "Feel Good Festival" zurück in das Sportcenter Donaucity. Die Besucher erwartet sowohl am Samstag als auch am Sonntag ein buntes Programm an Yoga, Pilates, Akrobatik und Co. Wer möchte, kann sich von inspirierenden Mindset Talks beflügeln lassen, entspannende Massagen genießen und sich durch das kulinarische Angebot vor Ort kosten.

© IsabellaHewlett

Das Feel Good Festival ist ein ganzheitliches Erlebnis für Körper, Geist und Seele. An zwei Tagen werden über 100 Kurse sowie Workshops angeboten. Ein Tagesticket ist um 79 Euro erhältlich, das Wochenendticket kostet 114 Euro.

© IsabellaHewlett

Über 10.000 Teilnehmer konnte das Festival seit seiner ersten Auflage 2017 anlocken. Mit den Jahren wurde es zum Ort der Bewegung, Energie und strahlenden Gesichter – mit hochqualitativen Workshops, Workouts und Talks.