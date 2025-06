Gemeindebau-Sommer mit Fokus auf Freizeit, Frauen und Nachbarschaft

Viel Programm für Frauen, die Nachbarschaft vernetzende Aktivitäten sowie soziale Beratung bringt das kostenlose Angebot von wohnpartner und Wiener Wohnen.

Unter dem Motto "Sommer im Gemeindebau" lädt das Nachbarschaftsservice "wohnpartner" auch heuer wieder zu einer Vielzahl kostenloser Aktionen in der heißen Jahreszeit ein. Ob beim Kochen, Garteln oder Plaudern - Nachbarschaft wird hier nicht nur gefeiert, sondern wirklich gelebt.

Claudia Huemer (Wohnpartner-Bereichsleiterin) und Kathrin Gaál (SPÖ, Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin). © Schedl

"Wien steht für das Miteinander – gerade auch im Gemeindebau. Mit dem ‚Sommer im Gemeindebau‘ wird Gemeinschaft gelebt - offen, vielfältig und solidarisch. Vom kreativen Gestalten über das gemeinsames Sporteln oder dem Austausch in Frauengruppen – das kostenlose Programm von wohnpartner und Wiener Wohnen bringt die Nachbarschaft zusammen und macht den Sommer für alle Wienerinnen und Wiener zu einem gemeinsamen Erlebnis. Doch soziale Verantwortung heißt auch hinschauen, statt wegschauen. Deshalb runden Beratungsangebote zu den vielfältigen Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Stadt Wien und zu Nachbarschaftskonflikten das Programm ab", so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Von Frauencafé bis Sprachkurs

Besonders Frauen (Gesprächs- und Kreativrunden) dürfen sich auf für sie maßgeschneiderte Termine freuen, die kostenlos und in der Regel ohne Anmeldung angeboten werden. Und auch für Interessierte an gemeinsamen Freizeitaktivitäten (Tischtennis, Kochen, Grätzl-Treffs, Hoffeste etc.) gibt es jede Menge im Angebot.

© Wiener Wohnen

Erneut im Programm sind die beliebten Deutsch-Kurse in Kooperation mit der VHS. Alle, die Fragen zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Stadt Wien haben bzw. Beratung im Fall von Nachbarschaftskonflikten brauchen, sind ebenfalls bei wohnpartner richtig.

Das Finale von "Sommer im Gemeindebau" geht am 31. August im Rahmen des Service- und Beratungsevents "Tag des Wiener Wohnbaus" über die Bühne, der im zweiten Bezirk im Rudolf-Bednar-Park stattfinden wird.

Beratungsangebot von wohnpartner

Ein weiterer Fokus liegt auf dem vielseitigen Beratungsangebot von wohnpartner. Das Nachbarschaftsservice unterstützt bei Konflikten im Wiener Gemeindebau und bietet in herausfordernden Fällen auch kostenlose Mediation an. Darüber hinaus steht wohnpartner als Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Hilfs- und Unterstützungsangebote der Stadt Wien zur Verfügung.

"Wenn es in der Wohnhausanlage zu Konflikten unter Nachbar*innen kommt oder finanzielle Sorgen den Alltag belasten, ist wohnpartner für die Mieter*innen im Wiener Gemeindebau verlässlich da. Wir unterstützen bei Nachbarschaftsproblemen, schaffen durch vielfältige Aktivitäten Möglichkeiten zur Vernetzung und informieren gerne über die Unterstützungs- und Hilfsleistungen der Stadt Wien – stets kostenlos, vertraulich und diskret", betont wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer.