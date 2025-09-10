Alles zu oe24VIP
Glorit setzt auf Humor in der neuen Videokampagne
© Glorit

Immo-Marketing

Glorit setzt auf Humor in der neuen Videokampagne

10.09.25, 09:36
Teilen

Immobilienmarketing einmal anders. Dass Immobilienwerbung nicht immer aus Hochglanzbildern und wohlklingenden Floskeln bestehen muss, beweist der Premium-Bauträger Glorit.

Mit einer neuen, dreiteiligen Videokampagne zeigt das Unternehmen, dass es auch charmant und humorvoll geht. In den Clips „Liebe geht durch den Garten“, „Schlüssel zum Glück“ und „Oben angekommen“ stehen Paare in verschiedenen Lebenssituationen im Mittelpunkt. Ihre Mission: ausgewählten Wohnprojekten Leben einzuhauchen und das Zuhause als Schauplatz von Geschichten zu inszenieren.
Erinnerungen entstehen –starke Reichweite
Positionieren. „Wir wollten bewusst mit gängigen Mustern brechen und die Bewerbung unseres Produktportfolios abseits konventioneller Roomtours neu beleben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes“, erklärt Thomas Hammerschmied, Abteilungsleiter Marketing von Glorit. Die Botschaft der Kampagne ist klar: Ein Zuhause ist weit mehr als ein Dach über dem Kopf. Es ist ein Ort, an dem Erinnerungen geschaffen, Momente geteilt und Träume verwirklicht werden. Genau hier setzt Glorit als „1. Haus am Platz“ an – mit dem Ziel, Interessierte einzuladen, ihr neues Kapitel in Sachen Wohnen aufzuschlagen. Seit dem Start im April wurde die Kampagne über ausgewählte Digitalkanäle ausgespielt und erreichte bisher knapp 1,5 Millionen Impressionen. Das erklärte Ziel: einen positiven Imagetransfer auf die Marke Glorit zu erzielen. Diese steht für höchste Qualität bei Produkt und Service, möchte zugleich aber auch Leichtigkeit und Lebensfreude transportieren. www.glorit.at

Immobilien finden sie hier.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

