Glorit startet mit Premium-Maklerhaus in Wien

Glorit erweitert sein Portfolio und startet mit „DAS MAKLERHAUS by Glorit“ als neuer Premium-Immobilienmakler in Wien. Kauf, Verkauf, Vermietung oder Bewertung – das neue Maklerhaus bietet umfassende Betreuung für alle Immobilieninteressierten.

Mit „DAS MAKLERHAUS by Glorit“ betritt der renommierte Bauträger nun den Markt für Bestandsimmobilien in Wien. Glorit, bisher bekannt als Bauträger, Fertighausproduzent und Architekturbüro, erweitert sein Portfolio um den Bereich Bestandsimmobilien.

Kauf, Verkauf, Beratung – und das sorglos

Das erfahrene Team bringt über 40 Jahre Expertise in der Immobilienvermittlung mit und begleitet Kunden von der ersten Beratung bis zum Vertragsabschluss. Das Dienstleistungsangebot umfasst:

• Kauf und Verkauf von Wohnimmobilien

• Bewertung von Immobilien

• Professionelle Vermarktung von Liegenschaften

• Immobiliensuche für Kauf oder Miete

„Wir gehen auch hier die Extrameile - vom ersten Beratungsgespräch bis zum Vertragsabschluss. Damit bleibt es für unsere Kundinnen und Kunden rundum-sorglos“, betont Glorit Geschäftsführer Lukas Sattlegger. Mit dem neuen Maklerhaus festigt Glorit seine Positionierung als ganzheitlicher Immobilienpartner. Unverändert bleibt die Firmenphilosophie: Qualität, Vertrauen und persönliche Betreuung stehen im Mittelpunkt. Interessierte können sich unter www.dasmaklerhaus.at über aktuelle Angebote informieren oder direkt Kontakt aufnehmen.