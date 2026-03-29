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Lindt Goldhasenfest 2026
© Philipp Lipiarski

Palmsonntag

Goldhasenfest: Große Lindt-Hasensuche für Jung und Alt

29.03.26, 18:00
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Trotz grauem Himmel wurde der Schlosspark Schönbrunn am Palmsonntag zur bunten Osterwelt. Das Lindt Goldhasenfest zog auch heuer wieder Tausende Besucher an. 

Am Palmsonntag stand das beliebte Familien-Event bereits zum 14. Mal ganz im Zeichen der Gemeinschaft und Osterfreude. Tausende Gäste ließen sich vom Wetter nicht abschrecken und genossen das vielfältige Programm des Lindt Goldhasenfests in Schönbrunn. Auch zahlreiche Prominente waren mit dabei und unterstützten eine Osteraktion zugunsten der Caritas Familienhilfe.

Das absolute Highlight war die Goldhasen-Werkstatt, in der Familien ihre eigenen Schoko-Hasen gestalten konnten. Bastelstationen, Fotospots und Gartenspiele sorgten für abwechslungsreiche Unterhaltung. Auf der Bühne führte Kati Bellowitsch mit Quiz und kleinen Überraschungen durch den Tag.

Für strahlende Kinderaugen sorgte natürlich auch die große Goldhasensuche im Botanischen Garten. Die begehrten Tickets wurden im Vorfeld verlost und machten das Erlebnis zu etwas ganz Besonderem - nicht nur für die jüngsten Gäste. Parallel dazu bastelten in der Orangerie bekannte Gesichter wie Nienke Latten, Mark Seibert, Missy May und Clemens Doppler gemeinsam für den guten Zweck. Ein dekorierter Goldhase und eine Spende von 10.000 Euro gehen an Familien in Not, um ihnen das Osterfest zu verschönern. 

Lindt Golden Easter Erlebniswelt 

Die Lindt Golden Easter Erlebniswelt ist im Rahmen des Oster- und Frühlingsmarkts Schloss Schönbrunn bis 19. April 2026 täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Damit bietet Lindt über die gesamte Osterzeit hinweg die Möglichkeit, in die frühlingshafte Welt von Lindt Golden Easter einzutauchen und besondere Genussmomente zu erleben.

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