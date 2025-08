Gratis für alle: Staatsoper lädt zum 70er in den Burggarten

Die Staatsoper feiert ihr 70-jähriges Jubiläum und veranstaltet am 7. September eine kostenlose Gala mit Star-Aufgebot im Burggarten.

Zum Auftakt der neuen Opernsaison gibt es heuer ein ganz besonderes Highlight zu erleben. Am 7. September lädt die Wiener Staatsoper nicht wie gewohnt in ihr Haus am Ring. Stattdessen gibt es ein Konzert mitten im Grünen - als kostenlose Open-Air-Gala im Burggarten. Mit dabei sind Weltstars wie Elina Garanca und Jonas Kaufmann, begleitet vom Chor und Orchester der Staatsoper unter der Leitung von Bertrand de Billy.

© Getty

70 Jahre ist es her, dass die Oper nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wiedereröffnet wurde. Damals sorgte "Fidelio" für Gänsehaut im Publikum. Vor diesem Hintergrund wird heuer das kostenlose Konzert für alle stattfinden, um das historische Ereignis noch einmal zu würdigen.

© Getty

Mit diesem Fest will sich die Staatsoper bei allen Wienerinnen und Wienern bedanken für jahrzehntelange Treue und Begeisterung. Statt eines elitären Kulturtempels gibt es Musik für alle: unter freiem Himmel mitten in Wien.