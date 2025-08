Haus des Meeres lädt zum großen Treppenlauf 2025

Das Haus des Meeres schnürt wieder die Laufschuhe, denn bekanntlich zählt jede Sekunde beim Treppenlauf am 18. September.

Nach der erfolgreichen Wiederaufnahme 2024 findet auch 2025 wieder ein Treppenlauf im Haus des Meeres statt. Am 18. September lädt Towerrunning Austria zum Erklimmen des ehemaligen Flakturms ein: Im innengelegenen Süd-Stiegenhaus müssen, vorbei an allen tierischen Attraktionen, 11 Stockwerke bis zum Ziel am Rooftop des Haus des Meeres überwunden werden. Der "Sprint" über 269 Stufen hat es ganz schön in sich.

Dem Haus des Meeres ist es ein Anliegen, auch Vereine in der Region zu unterstützen und Tierschutz in kleinem Rahmen zu fördern. Daher geht dieses Jahr ein Teil des Nenngeldes an das Tierheim Dechanthof: Der gemeinnützige Verein hat das Ziel, jedem Tier eine Chance zu geben, ein glückliches und gesundes Leben bei liebevollen Menschen führen zu können. Hand in Hand leisten sowohl fix angestellte Mitarbeiter als auch viele ehrenamtliche Helfer 24/7 unermüdlichen Einsatz.

Trotz beeindruckender Laufleistungen und viel Begeisterung im Teilnehmerfeld sorgte der neue Streckenverlauf 2024 dafür, dass noch kein neuer Rekord aufgestellt wurde: Sieger bei den Herren Wai Ching Soh aus Malaysia lief die Bestzeit von 1:04,24. Ob heuer die Minuten-Marke geknackt wird? Unabhängig von der Geschwindigkeit sind alle Teilnehmer*innen im Anschluss herzlich zur Siegerehrung im 360° OCEAN SKY Restaurant am Dach des Haus des Meeres eingeladen. Neben Erfrischungen und Preisen der Sponsoren werden die Läufer*innen mit einem fantastischen Ausblick auf die Stadt belohnt.

Anmeldung unter: https://www.haus-des-meeres.at/zoo/treppenlauf2025