Im Huma Eleven trifft Spitzensport auf Einkaufserlebnis

Das Huma Eleven wird am Freitag, 23. und Samstag, 24. Mai zum Zentrum für Präzision, Taktik und sportliche Spannung: Die 2. Runde der österreichischen Dynamic Billard Bundesliga findet mitten im Center statt.

Besucherinnen und Besucher können dabei nicht nur echten Weltstars beim Spielen zusehen, sondern den Sport auch selbst ausprobieren. Billard wie die Profis zum Ausprobieren. „So nah kommt man Weltklasse-Sport nur selten. Das Event bringt Spitzensport mitten ins Center und verbindet Einkaufserlebnis und Sportbegeisterung auf einzigartige Weise“, betont Huma Eleven Center-Managerin Sabine Dreschkay, die sich auf eine spannende Veranstaltung freut.

Am Freitag, 23. und Samstag, 24. Mai ist Huma Eleven der Austragungsort der 2. Runde der österreichischen Dynamic Billard Bundesliga. © Robert Fritz ×

In Kooperation mit dem Österreichischen Pool Billard Verband (ÖPBV) treten Top-Teams aus Wien, Oberösterreich, Vorarlberg und der Steiermark gegeneinander an – mit dabei zwei absolute Weltstars des Billardsports: Albin Ouschan, zweifacher Weltmeister aus Kärnten, und Ralf Souquet, zweifacher Weltmeister und 19-facher Europameister aus Deutschland. Beide führen ihre Teams mit internationaler Klasse und bringen Glanz und Weltformat nach Simmering. Besucherinnen und Besucher können dabei nicht nur echten Weltstars beim Spielen zusehen, sondern den Sport auch selbst ausprobieren.

Mit dem zweifachen Weltmeister aus Kärnten Albin Ouschan ist ein echter Weltstar des Billardsports zu Gast im HUMA ELEVEN. © Nicolas Pichler ×

Der SpielplanFreitag, 23. Mai:• 16 Uhr: PBC NeoNovus Wels vs. BC Union Rankweil Reds (mit Ralf Souquet)• 18 Uhr: Billard Köö 7 Wien vs. Hit & Hope Billard Club Vienna (Wien-Derby mit Albin Ouschan)Samstag, 24. Mai:• 09 Uhr: PBC NeoNovus Wels vs. CAP Hörbranz• 11 Uhr: BSV Breakpoint Graz vs. BC Union Rankweil Reds• 13 Uhr: Hit & Hope Billard Club Vienna vs. CAP Hörbranz• 15 Uhr: BSV Breakpoint Graz vs. Billard Köö 7 WienFür alle, die selbst zum Queue greifen möchten, steht ein professioneller Pooltisch im Center bereit. Besucher sind herzlich eingeladen, kostenlos ihr Können zu testen und in die Welt des Billardsports einzutauchen. www.huma-eleven.at