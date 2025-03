In City gesichtet: Talkmaster Conan O'Brien auf Wien-Besuch

Der US-Superstar schreibt auf Instagram, dass Wien "das Schönste" sei, wo er je gewesen ist.

Viele Jahre lang galt der einstige Talkshow-Master Conan O'Brien neben Larry King, Jay Leno und David Letterman als absoluter Superstar im amerikanischen Fernsehen. Heute ist der Komiker, Schauspieler, Fernsehproduzent und Autor mit seiner Sendung "Conan O'Brien Must Go" im Pay-TV zu sehen.

© Instagram/dominikprousek ×

Für die HBO Max Produktion besucht O'Brien verschiedene Orte rund um die Welt und überrascht Fans, die er zuvor in seinem Podcast getroffen hat. Auf seinen Reisen taucht er in allerlei Kulturen ein, kostet sich durch die regionale Küche und besichtigt lokale Sehenswürdigkeiten.

© Instagram/teamcoco

Für die zweite Staffel ist der US-Amerikaner gerade zu Besuch in Wien. "For some reason, the most handsome I've ever been is in Vienna" ("Aus irgendeinem Grund ist Wien das Schönste, wo ich je war"), streut O'Brien Österreichs Bundeshauptstadt Rosen.