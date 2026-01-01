Alles zu oe24VIP
Polizeihubschrauber im Einsatz (Symbolfoto).
© GettyImages fotofritz16

Unfall-Drama

Wanderer (49) stürzte in den Tod

01.01.26, 16:08
Für den 49-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Er verstarb an Ort und Stelle.

Salzburg. Die furchtbare Tragödie ereignete sich zu Silvester in Saalfelden. Ein 49-Jähriger aus Tschechien ist bei der Besteigung des Breithorns (Pinzgau) tödlich verunglückt.

Der Tscheche startete in der Früh von Saalfelden aus. Da seine Angehörigen ihn später nicht mehr telefonisch erreichen konnten, schlugen sie am Abend Alarm und setzten so die Rettungskette in Gang. Bergretter fanden den leblosen Wanderer mithilfe des Polizeihubschraubers Libelle Salzburg um 20.30 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Opfer auf einem schwierigen, mit Schnee bedeckten Pfad abgerutscht und in das felsdurchsetzte Gelände abgestürzt sein.

