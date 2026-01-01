Alles zu oe24VIP
Crash mit Polizeiauto in Gmunden.
Horror-Crash

Streifenwagen kracht frontal in Auto: vier Verletzte

01.01.26, 15:19
Bei dem heftigen Crash kam es zu vier Verletzten: Alle wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

. Zu dem Unfall kam es am Silvestertag in Gmunden. Ein Polizeiauto war gegen 17.30 Uhr in Richtung Altmünster unterwegs. Ein 71-Jähriger fuhr auf der Auffahrt der Bahnhofstraße in dieselbe Fahrtrichtung auf die B145 auf. Der Streifenpolizist leitete daraufhin sofort eine Vollbremsung ein und wich nach links aus, um einen Crash zu vermeiden.

Crash mit Polizeiauto in Gmunden.

Crash mit Polizeiauto in Gmunden.

Crash mit Polizeiauto in Gmunden.

Dabei kam es aber erst recht zu einem Unfall: Ein Autofahrer (52) näherte sich, der Streifenwagen stieß frontal mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dabei wurden sowohl der Lenker des Polizeiautos als auch der 52-Jährige und seine beiden Töchter (17, 23) verletzt.

