Betrunkener sprang aus Angst vor dem Polizei vom Balkon

Der Mann flüchtete nachdem er auf ein Taxi geschlagen hat.

Braunau. Nachdem ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Braunau in der Silvesternacht vor der Polizei geflüchtet war, musste er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Braunau gebracht werden.

Gegen 3.30 Uhr wurde eine Polizeistreife am Neujahrstag zum Stadtplatz in Braunau gerufen, weil dort ein Betrunkener einen Taxifahrer bedroht haben soll. Noch bevor die Streife eintraf, konnte der augenscheinlich Betrunkene flüchten. Bei den Erhebungen ergab sich schnell der Name eines möglichen Verdächtigen. Es nannte den Polizisten am Telefon mehrmals falsche Aufenthaltsorte. Im Bereich des Stadtteiles Neustadt fanden die Polizisten schließlich einen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte. Dieser lief allerdings erneut davon, als er von den Beamten angesprochen wurde.

Schließlich fuhren sich die Polizisten zur Wohnadresse des Mannes. Trotz mehrmaligen Klopfens und Klingelns, öffnete er die Tür nicht. Eine Nachbarin kam kurze Zeit später auf die Polizisten zu und teilte ihnen mit, dass ein Mann vom Balkon aus dem zweiten Stock gesprungen sei. Die konnten Polizisten fanden den Mann mit schweren Verletzungen am Boden liegend. Die Polizisten leisteten Erste Hilfe und verständigten Rettung und Notarzt. Er zeigte sich geständig, auf das Taxi geschlagen zu haben und den Taxifahrer angegangen zu sein – geschlagen wolle er diesen aber nicht haben. Vor der Polizei sei er geflüchtet, weil er in der Vergangenheit einmal Probleme mit dieser gehabt habe. Er wurde ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.