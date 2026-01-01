Mit 3,12 Promille am Steuer durch Gartenmauer gekracht

Oberösterreicher ins Spital zum Ausnüchtern eingeliefert.

OÖ. Ein 28-Jähriger aus dem Salzkammergut hat am Donnerstag um 9.45 Uhr auf einer geraden Straße in Gschwandt (Bez.Gmunden) die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er geriet ins Schleudern, stieß mit seinem Pkw gegen eine Gartenmauer, durchbrach diese und das Auto kam auf dem Dach zu liegen.

Ein Alkotest ergab 3,12 Promille. Der Mann wurde verletzt ins Spital eingeliefert, berichtete die Polizei. Er wird angezeigt.