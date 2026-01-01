Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Alkomat
© TZOe Lisi Niesner

Um 9.45 Uhr in Früh

Mit 3,12 Promille am Steuer durch Gartenmauer gekracht

01.01.26, 14:53
Teilen

Oberösterreicher ins Spital zum Ausnüchtern eingeliefert. 

. Ein 28-Jähriger aus dem Salzkammergut hat am Donnerstag um 9.45 Uhr auf einer geraden Straße in Gschwandt (Bez.Gmunden) die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er geriet ins Schleudern, stieß mit seinem Pkw gegen eine Gartenmauer, durchbrach diese und das Auto kam auf dem Dach zu liegen.

Ein Alkotest ergab 3,12 Promille. Der Mann wurde verletzt ins Spital eingeliefert, berichtete die Polizei. Er wird angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden