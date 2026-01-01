Silvester-Bilanz: Zehn Verletzte wegen Feuerwerk

Durch Feuerwerkskörper sind in Oberösterreich in der Silvesternacht zehn Menschen verletzt worden.

OÖ. Die Silvesterparty am Linzer Hauptplatz feierte nach sechs Jahren Pause ihr großes Comeback: Bei romantischem Schneefall und gemeinsam mit hunderten glücklichen Gleichgesinnten tanzte der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer mit seiner Partnerin ins neue Jahr.

© Feel Events

Am Hauptplatz durften keine Raketen gezündet werden, doch vielerorts wurde das neue Jahr mit viel Knall und Farbe begrüßt. Zehn Unfälle passierten in Oberösterreich aufgrund von Feuerwerkskörpern. Die Rettungsteams des Roten Kreuzes haben die zum Teil schwer verletzten Personen versorgt und in die nächstgelegenen Krankenhäuser gebracht.

• In Oberndorf (Bez. Vöcklabruck) erlitt ein Patient schwere Verbrennungen am Unterschenkel. Er wurde von Rettungsdienst und Notarztteam versorgt und ins Krankenhaus gebracht.• In Linz versorgten Rettungsdienst und Notarztteam eine Person, die durch eine Rakete im Gesicht schwer verletzt wurde und brachten sie ins nächstgelegenen Krankenhaus.• In St. Wolfgang wurde eine Person durch das Herabfallen eines Feuerwerkskörpers im Gesicht leicht verletzt, versorgt und ins Krankenhaus gebracht.• In Steyr-Stadt wurde eine Person durch einen Böller im Auge verletzt und nach der Versorgung ins Krankenhaus gebracht.• In Linz wurde ebenfalls eine Person mit einer Augenverletzung durch „Römerlicht“ versorgt und ins Krankenhaus gebracht.