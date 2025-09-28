Alkolenker prallte gegen A7-Leitschiene

21-Jähriger war mit Auto auf Busspur entgegen der Fahrtrichtung unterwegs.

Linz. Der Versuch eines 21-jährigen alkoholisierten Autolenkers in Linz vor einer Polizeistreife zu flüchten, ist am Sonntag mit einem Verkehrsunfall zu Ende gegangen. Der junge Mann war gegen 2.45 Uhr auf einer Busspur auf der Eisenbahnbrücke entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen, als ihn die Polizei bemerkte. Weil er auf Anhaltezeichen nicht reagierte, fuhr ihm die Streife nach.

Der 21-Jährige fuhr mit seinem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts und gelangte auf die A7. Dort beschleunigte er noch stärker und prallte schließlich im Bereich der Ausfahrt Auhof gegen die Leitschiene, teilte die Polizei mit. Der verletzte Lenker hatte 1,4 Promille. Sein Vater kam zum Unfallort und brachte den Sohn in das Kepler Uniklinikum, weil dieser den Transport mit der Rettung abgelehnt hatte.